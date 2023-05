TIM Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Confira os Cargos Disponíveis

A TIM, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, está oferecendo excelentes oportunidades de emprego para profissionais talentosos que desejam fazer parte de uma equipe dinâmica e inovadora. Com uma sólida reputação no mercado e um compromisso constante com a qualidade dos serviços, tem como objetivo fortalecer sua equipe com indivíduos motivados e apaixonados por tecnologia.

TIM abre vagas de emprego pelo país

Ao ingressar na TIM, os colaboradores têm acesso a uma série de benefícios que visam valorizar e reconhecer seu trabalho. Entre os principais benefícios oferecidos pela empresa estão:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Programa de incentivo à prática de atividades físicas;







Vale-refeição ou vale-alimentação;







Plano de previdência privada;







Horário flexível;







Possibilidade de trabalho remoto;







Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional;







Ambiente de trabalho inclusivo e diversificado;







Licença maternidade e paternidade estendida;







Subsídio para cursos e certificações;







Participação nos lucros e resultados da empresa;







Programa de bem-estar emocional e mental;







Convênios com instituições de ensino e descontos em produtos e serviços;







Cultura organizacional que valoriza a inovação e o espírito empreendedor.

A TIM está divulgando diversas vagas de emprego em aberto em diferentes áreas de atuação. Confira algumas oportunidades disponíveis para candidatura:

Analista de Marketing Digital;







Especialista em Redes de Telecomunicações;







Consultor de Vendas;







Engenheiro de Dados;







Gerente de Projetos;







Assistente Administrativo;







Técnico em Telecomunicações;







Desenvolvedor de Software;







Analista de Recursos Humanos;







Coordenador de Atendimento ao Cliente;







Supervisor de Vendas;







Analista de Segurança da Informação;







Assistente de Marketing;







Estagiário de Engenharia de Telecomunicações.

Como se candidatar

As vagas de emprego na TIM estão disponíveis para candidatura através do portal 123empregos. Para se candidatar, basta acessar o site, criar um perfil e buscar pelas oportunidades disponíveis na empresa. É importante estar atento aos requisitos e pré-requisitos de cada vaga, além de enviar um currículo atualizado e completo.

Sobre a empresa

A TIM é uma empresa de telecomunicações que atua no Brasil desde 1998, com uma história de inovação e pioneirismo. A empresa tem como missão conectar pessoas, negócios e culturas, proporcionando serviços de telefonia móvel, internet e TV por assinatura. Com uma rede de cobertura abrangente e uma estratégia voltada para a qualidade e a experiência do cliente, a companhia se destaca no mercado por sua tecnologia de ponta e serviços diferenciados.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.