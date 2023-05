TO San Antonio Spurs está planejando que Tim Duncan visite regularmente as instalações de treino da equipe para trabalhar com Victor Wembanyama, a provável escolha geral nº 1 no Draft de 2023 da NBA.

Duncancinco vezes campeão da NBA e 15 vezes All-Star, passou 19 temporadas com o esporas e se aposentou em 2016, antes de ingressar Gregg Popovichpara a temporada 2019-2020, embora ele tenha deixado o cargo após 16 meses.

A ex-estrela da NBA já trabalhou com da carne na Copa do Mundo Sub-19 da Fiba em 2021 e a dupla se conhece bem.

“A pedido do antigo patriarca dos Spurs Gregg Popovich, Tim Duncan concordou em se juntar à comissão técnica do Pop para a campanha 2019-20 interrompida pela pandemia do COVID-19″, afirmou o repórter Marc Stein em seu boletim informativo.

“Aquela temporada foi suficiente para Duncan para reafirmar o que muitos suspeitavam e o que ele certamente já sabia – coaching em tempo integral não é para ele – mas a expectativa é que ele visite regularmente as instalações de treinos da equipe para trabalhar com da carne quando os Spurs estão em casa.”

Credenciais de Wembanyama

da carne é um pivô francês de 2,10m que é considerado um dos jovens jogadores mais promissores do mundo.

Ele fez comparações com Duncanque também foi uma força dominante na pintura durante seus dias de jogo e Duncan espera-se que trabalhe com Wembanyama em seus movimentos de poste, footwork e habilidades defensivas.

Os Spurs têm uma história de recrutamento e desenvolvimento de grandes homens que se tornam estrelas como, além de Duncana equipe também elaborou David Robinson em 1987 e Tim Hardaway Jr. em 2009.

Se da carne pode viver de acordo com seu potencial, ele pode ser o próximo grande homem a sair de San Antonio.