Tim Elliott explica por que abordou seu divórcio nas redes sociais

Tim Elliott não chamou a atenção quando divulgou detalhes sobre sua vida pessoal nas redes sociais, mas também sente que um peso foi tirado de seus ombros.

O peso-mosca veterano deixou um tweet agora excluído sobre seu divórcio com a também lutadora de MMA Gina Mazany, que explodiu quase tão rápido quanto ele postou. Elliott disse que não estava tentando lavar roupa suja para obter a simpatia de ninguém – ou mesmo tentar condenar sua ex-esposa. Em vez disso, disse ele, queria oferecer uma honestidade brutal em vez de se esquivar de perguntas sobre seu casamento.

“É isso mesmo, eu não ia falar nada”, explicou Elliott ao MMA Fighting. “Estamos separados há meses. Eu não ia falar nada, estava me segurando.

“O que aconteceu, aconteceu. Eu não estou com raiva dela. Perdi muito dinheiro, todos os meus animais se foram, minha vida foi praticamente desenraizada, mas ninguém sabia por quê. Todo mundo me mandava mensagens, ‘O que está acontecendo com você e Gina?’ Ou, eles me perguntavam em entrevistas: ‘O que vem a seguir para você e Gina?’ E eu teria que inventar essas mentiras sobre por que não estávamos mais juntos. Pior ainda, as pessoas perguntavam se eu estava trabalhando com Kevin Croom, ou se eu iria encurralá-lo em sua próxima luta corpo a corpo. Eu fico tipo, ‘Não somos mais amigos’, e as pessoas perguntam por quê.

“Eu estava cobrindo esses caras para não fazê-los parecer ruins, e isso estava me fazendo sentir mal. Eu estava carregando todo o fardo.”

Mazany se recusou a comentar quando contatado pelo MMA Fighting.

Elliott disse que seguiu em frente com sua vida, mas também não sentiu que deveria ficar dançando em torno do assunto, especialmente porque seu casamento com outro lutador era de conhecimento público.

“Não há ressentimentos para nenhum deles, eu só não queria carregar o fardo deles por aí”, disse ele. “Não quero carregar a carga deles. Isso é com eles. Eu não sabia que teria 9 milhões de visualizações no meu Twitter em dois dias.”

Se houve um resultado positivo da mensagem original, é que ele recebeu muito apoio. Mas, mais importante, ele recebeu conselhos úteis de pessoas que sofreram com separações semelhantes.

“Recebi um grande apoio da comunidade do MMA e de outras pessoas em geral, que me contaram como coisas semelhantes aconteceram com eles”, disse Elliott. “Eu não sabia se lançar isso me faria sentir mal ou bem. Aliviou muito o fato de outras pessoas dizerem: ‘Isso é algo que aconteceu comigo e foi assim que eu superei isso’. Não vou mentir, ajudou. Tem ajudado muito.”

Além da turbulência de sua vida pessoal, Elliott também passou por uma grande mudança em sua carreira quando se mudou de sua casa em Kansas City para Frisco, Texas, depois que seu técnico de longa data, James Krause, foi efetivamente banido de trabalhar com qualquer lutador do UFC.

Um escândalo de apostas em andamento levou o UFC a cortar os laços com Krause, e Elliott decidiu se mudar para um novo campo de treinamento, trabalhando com o veterano do UFC e PRIDE Chris Brennan. Embora a situação não fosse ideal no começo, ele se aproximou de seu novo treinador e companheiros de equipe, o que lhe permitiu ficar completamente focado na tarefa em questão – lutar contra Victor Altamirano no UFC Vegas 74.

“Felizmente deu certo”, disse Elliott. “Meu histórico com treinadores é terrível. Mudei-me para Las Vegas para treinar com Robert Follis. Ele se matou. Eu me mudei para Kansas City e comprei uma casa e a academia foi fechada. Eu tive que dizer a Chris, você tem certeza que quer que eu me mude para o Texas e arruíne a porra da sua vida? Ele me disse que gosta de um desafio.

“Eu sinto que este é um bom ajuste. James me disse que era aqui que eu precisava estar. Concedido o que quer que tenha acontecido com James, o que quer que as pessoas pensem de James, ele nunca me guiou mal. Ele sempre foi um dos meus melhores amigos. Ele tem sido meu mentor. James me disse que é aqui que eu preciso estar, então nem pensei duas vezes sobre isso.

Considerando o que aconteceu em sua vida profissional e pessoal, Elliott poderia ter desistido de sua próxima luta. Mas essa era a última coisa que ele faria.

Elliott disse que, independentemente das circunstâncias pessoais, ele e seu oponente têm um trabalho a fazer. E para ele, lutar é a melhor fuga possível.

“Victor Altamarino não dá a mínima para o que estou acontecendo”, disse Elliott. “Ele vai tentar estourar minha cabeça. Minha filha tem 8 anos – não importa o que eu esteja passando. Eu tenho que cuidar dela. Tenho que apoiá-la, e vencer essa luta é o mais importante.

“Esse é o meu trabalho, mas eu amo lutar. Não há uma pessoa no elenco do UFC que goste mais de lutar do que eu. Se eu tivesse dinheiro e estivesse aposentado, provavelmente ainda iria para a academia e treinaria, porque eu amo muito isso.”