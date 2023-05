TIM Oferece 90 Novas Oportunidades de Emprego: Conheça as Regiões e Cargos Disponíveis

A TIM, uma das mais prestigiadas empresas de telecomunicações no Brasil, anuncia novas 90 vagas de emprego. A companhia está buscando profissionais com perfil inovador, com energia para colocar em prática todos os projetos e que sejam comprometidos dentro do setor escolhido. Confira, a seguir, os cargos e regiões disponíveis para candidatura.

TIM anuncia a contratação de novas pessoas em diferentes regiões do país

A empresa está oferecendo vagas em diferentes departamentos, entre eles: Programas de Estágio, Programa Trainee, Lojas espalhadas ao redor de todo o Brasil e no setor de Call Center. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas, isso independe de sua raça, raça, idade, gênero, orientação sexual, religião ou deficiência.

A empresa TIM é uma das mais conhecidas empresas de telecomunicações brasileiras, oferecendo aos seus clientes a máxima tecnologia em seus produtos e uma ampla cobertura de rede, tanto em regiões urbanas ou rurais. Para seus colaboradores, a companhia oferece um ambiente diverso, inclusivo e com oportunidades de crescimento em todas as áreas.

Nesta data, novas vagas de emprego podem ser preenchidas em diferentes cidades e setores. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Consultor de Negócios Residencial SR – Curitiba;







Consultores – Curitiba;







Consultor de Negócios Estruturais – Chapecó;







Consultor de Atendimento Especializado PCD – Santo André.

Como se candidatar

Para se inscrever e concorrer às vagas da empresa TIM, os indivíduos que têm interesse devem acessar a página 123empregos e se cadastrar dentro da colocação escolhida para atuação. A companhia busca profissionais que gostem de novos desafios e sejam comprometidos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.