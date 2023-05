TIM Oferece Novas Oportunidades de Emprego em Várias Regiões do Brasil

A TIM, uma das principais empresas de telecomunicações do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas. A companhia tem como objetivo reforçar seu quadro de colaboradores e continuar a oferecer serviços de alta qualidade aos seus clientes em todo o país.

TIM abre novas oportunidades de emprego pelo país

Além de uma remuneração competitiva, a TIM oferece uma série de benefícios aos seus funcionários, como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-creche, entre outros. Além disso, a empresa tem um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo, que incentiva o aprendizado e o desenvolvimento profissional.

Analista de Projetos Jr;







Analista de Redes;







Assistente de Logística;







Consultor de Vendas;







Especialista em Análise de Dados;







Gerente de Produto;







Gerente de Projetos;







Líder de Atendimento;







Supervisor de Vendas;







Técnico de Manutenção;







Técnico de Suporte;







Técnico em Telecomunicações;







Vendedor Externo.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de emprego na TIM, é necessário acessar o portal 123empregos e cadastrar o seu currículo. É importante preencher todas as informações solicitadas de forma clara e objetiva, destacando as suas habilidades e experiências relevantes para a vaga em questão.

Sobre a TIM

A TIM é uma empresa brasileira de telecomunicações, fundada em 1995. A companhia oferece serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura para mais de 50 milhões de clientes em todo o país. Com mais de 10 mil colaboradores, a companhia é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work.

A empresa tem um forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, desenvolvendo projetos e ações que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades em que está presente. Além disso, a TIM investe constantemente em inovação e tecnologia, buscando sempre oferecer serviços de alta qualidade e acompanhar as tendências do mercado.

Se você está em busca de novas oportunidades profissionais e deseja trabalhar em uma empresa reconhecida por sua excelência e compromisso com a sustentabilidade, a TIM pode ser a escolha certa para você. Acesse o portal 123empregos, cadastre o seu currículo e fique de olho nas vagas disponíveis na empresa. Aproveite essa chance de fazer parte de uma equipe de profissionais talentosos e engajados em oferecer o melhor para os clientes da empresa.

