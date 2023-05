Timemania 1939: Chance de Ganhar R$ 2,3 Milhões Hoje, 20 de Maio

Prezado jogador da Timemania, queremos lembrá-lo que hoje, dia 20 de maio, teremos o tão aguardado sorteio do concurso 1939, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões.

Aqui no portal Notícias Concursos, você poderá conferir o resultado do sorteio da Timemania 1939 em tempo real, a partir das 20h.

Portanto, que tal testar a sua sorte hoje e jogar na loteria? É a oportunidade perfeita para apostar e, quem sabe, sair como o grande vencedor desse emocionante concurso. Não perca tempo e faça a sua aposta agora mesmo, escolhendo os números que podem mudar a sua vida.

Como apostar na Timemania 1939?

A aposta na Timemania 1939 pode ser feita tanto de forma presencial em uma casa lotérica, quanto de maneira online através do site ou do aplicativo disponível para Android e iOS, até às 19 horas de hoje, seguindo o horário de Brasília.

Nos sorteios da Timemania, são extraídas 7 dezenas numeradas de 01 a 80, além do “Time do Coração”, que também possui 80 opções. No entanto, há apenas uma modalidade de aposta, na qual é necessário escolher 10 números juntamente com o time do coração, com o custo de R$ 3,50.

Para realizar a aposta, é preciso selecionar 10 números dentre os 80 disponíveis no volante. Além disso, é necessário escolher o Time do Coração para completar o jogo, o qual terá impacto direto nos recursos a serem destinados aos clubes.

Além da Timemania, as apostas online também permitem jogar em outras modalidades, como Quina, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena, Lotomania, Lotofácil, Dia de Sorte, entre outras opções.

O rateio dos prêmios é realizado da seguinte forma:

50% do valor arrecadado é destinado à premiação dos acertadores dos 7 números;

20% é separado para premiar os acertadores do Time do Coração;

20% é destinado à premiação dos acertadores de 6 números;

10% é reservado para os acertadores de 5 números;

O valor acumulado é direcionado para o próximo concurso especial.

Curiosidades sobre a Timemania

A Timemania é uma loteria que desperta curiosidades e emoção entre os jogadores. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre essa modalidade:

Arrecadação para os clubes: Uma porcentagem do valor arrecadado com as apostas da Timemania é destinada aos times de futebol. Essa contribuição é uma forma de apoio financeiro aos clubes e contribui para o desenvolvimento do esporte no país.

Ranking dos Times do Coração: A Timemania possui um ranking dos Times do Coração mais escolhidos pelos jogadores. Clubes como Flamengo, Corinthians e Palmeiras geralmente ocupam as primeiras posições, refletindo a paixão dos torcedores.



Você também pode gostar:

Aumente suas chances de vitória na Timemania com estas dicas

Escolha números variados: Diversifique sua seleção de 10 números para otimizar suas chances de acerto nas faixas de premiação. Evite sequências numéricas ou números consecutivos.

Pesquise sobre o Time do Coração: Conheça a performance recente, jogadores-chave e histórico de resultados do seu Time do Coração. Tomar uma decisão informada pode fazer a diferença.

Considere apostar em bolões: Participe de bolões para compartilhar os custos e aumentar o número de apostas. Assim, você terá mais combinações de números, ampliando suas chances de acerto.

Utilize geradores de números aleatórios: Em dúvida sobre quais números escolher? Experimente geradores de números aleatórios online para obter combinações imparciais e diversificadas.

Simplifique suas apostas e jogue online

Aposte na Timemania de forma conveniente e prática através do site oficial das loterias da Caixa Econômica Federal. Cadastre-se, siga as instruções e acompanhe os resultados de forma rápida e segura. Não perca a oportunidade de aumentar suas chances de vitória.