Times da NFL interessados ​​em Antonio Brown, diz agente

EUJá faz mais de um ano desde a última vez que vimos Antonio Brown no campo. Desde aquela polêmica imagem em que, ao tirar o uniforme, foi visto saindo de campo no meio do jogo entre o New York Jets e o Tampa Bay Buccaneers -o último time pelo qual jogou-, o wide receiver também conhecido como AB pode estar na agenda de vários times da NFL, disse seu agente Cody Benjamin da CBS Sports.

Embora um retorno à elite aos 34 anos pareça difícil, há pelo menos sete times que se aproximaram para perguntar genuinamente sobre Antonio Brown para a próxima temporada, de acordo com seu agente JR Rickert.

A qualidade de AB não está em dúvida. O campeão do Super Bowl LV, quatro vezes All-Pro, sete vezes Pro-Bowl e o líder de touchdowns em 2018 registram números lendários. No entanto, sua reputação é seu maior problema, e o fato torna muito difícil um retorno à NFL.

Mau comportamento, alegações e conduta antidesportiva

Além do incidente comentado em seu último jogo com o Tampa Bay, Antonio Brown foi acusado de agressão sexual e má conduta sexual por pelo menos duas mulheres diferentes. Há alguns anos, ele também agrediu um caminhoneiro, fato que o levou a suspensão de oito jogos na temporada 2020 da NFL. Em 2021 ele pegou outra suspensão, desta vez por três jogos, por usar um cartão de vacinação falso. Como se isso não bastasse, ele também tem sido um crítico constante da liga, ele falou mal de figuras importantes como Robert Kraft e destruiu alguns de seus ex-companheiros de equipe, como Ben Roethlisberger.

Apesar de tudo isso, Antonio Brown não perde a esperança. E ainda há menos de um mês ele quebrou a internet ao garantir em um tweet que se juntaria ao Baltimore Ravens, algo que evidentemente não aconteceu.

Seu agente mantém o mesmo otimismo. “Acho que ele é uma pessoa multitalentosa que faz tudo em alto nível. O que quer que ele se comprometa, ele vai com tudo”, JR Rickert disse mostrando confiança na possibilidade de Brown voltar à NFL em algum momento deste ano.