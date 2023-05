Tina Turner, a ‘Rainha do Rock ‘n’ Roll’, morre aos 83 anos

Tina Turner – a cantora icônica e adorada conhecida como “A Rainha do Rock ‘n’ Roll” – morreu … TMZ confirmou.

Uma declaração dos representantes de Tina diz: “É com grande tristeza que anunciamos a morte de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje dizemos adeus a uma amiga querida que nos deixa seu maior trabalho: sua música. Toda a nossa compaixão vai para sua família. Tina, sentiremos muito a sua falta.”

Tina nasceu no Tennessee como Anna Mae Bullock e foi criada na pequena cidade de Nutbush, mas depois se mudou para St. Louis … onde ela frequentava as boates e conheceu Ike Turner no final dos anos 50.

Depois de ouvi-la cantar, Ike fez dela uma vocalista de destaque em sua banda e, em 1960, ela foi apresentada ao mundo como Tina Turner quando a dupla lançou seu hit, “A Fool in Love”.

Os dois se casariam em 1962 e se tornariam uma banda de enorme sucesso nos anos 60 e 70, com canções de sucesso como “It’s Gonna Work Out Fine”, “River Deep – Mountain High”, “Nutbush City Limits” e a lendária “Proud Mary”, vencedora do Grammy.

No entanto, a dupla não duraria e, após a separação em 1976, eles se divorciaram em 1978. Tina revelaria anos depois em sua autobiografia que foi vítima de violência doméstica.

Turner então lançou um dos maiores retornos musicais de todos os tempos como artista solo nos anos 80, lançando primeiro o hit “Let’s Stay Together” seguido pelo enorme álbum “Private Dancer” … que incluía faixas como “What’s Love Got to Do” e “Não aguento mais a chuva”.

Tina ganhou 8 prêmios Grammy ao longo de sua carreira, incluindo Gravação do Ano por “What’s Love Got to Do with It”.



