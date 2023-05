Tina Turner, lendária Rainha do Rock ‘n’ Roll, faleceu aos 83 anos

Fou nas últimas seis décadas, Tina Turner abalaram palcos ao redor do mundo. Conhecido como Rainha do Rock’n’Roll, o lendário músico infelizmente faleceu com a idade de 83. Turner lutava contra uma longa doença e faleceu em sua casa em Zurique. Na década de 1960, estamos falando do auge da Rock ‘n’ Roll na época. Tina Turner apareceu como parte do Revista Ike e Tina Turner. A dupla liderou várias paradas com várias de suas canções, mas esse casal estava destinado ao fracasso. Entre seus maiores sucessos, você deve ter ouvido uma musiquinha chamada ‘O que o amor tem a ver com isso’. Mas Turner começou com Ike e rapidamente o deixou depois que a tragédia atingiu o casal. Foi só depois que Tina deixou Ike que ela conseguiu atingir seu verdadeiro potencial como artista.

Tina Turner ao longo das décadas

Além de sua impressionante carreira nas paradas, Tine Turner ganhou um total de mais de 160 prêmios que incluem 3 AMA Awards, 7 Billboard Awards e 8 Grammys. Em 1991, Tina Turner foi incluída no Hall da Fama do Rock ‘n’ Roll ao lado de seu ex-marido, Ike Turner. Mas ela recebeu a honra sozinha em 2021, tornando-a a única pessoa a receber a mesma honra duas vezes. Outros prêmios incluem o Kennedy Center Award, uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood e o Guinness World, além de recordes britânicos. Turner foi parodiado e homenageado em toda a cultura popular em várias mídias ao longo das décadas. Ela é verdadeiramente a definição do que é um ícone americano.

Mas, de longe, a parte mais importante de seu legado são os shows que ela deu ao mundo inteiro por muitas décadas. Houve um período de tempo entre 1988 e 1997 em que Tina Turner deteve o Recorde Mundial do Guinness para a maior pedra concerto do mundo. O evento aconteceu no Estádio do Maracanã no Brasil e Tina se apresentou para 180.000 pessoas. O que fez as pessoas enlouquecerem com seus shows é a atmosfera eletrizante que ela criou com seu nível de produção e performance musical. As pessoas sempre adoraram ir aos shows dela, ela era uma das melhores. Tina vai fazer falta. Que ela descanse em paz.