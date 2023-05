Tina Turner revela causa da morte de ícone do rock

ON quarta-feira, o mundo da música vestiu-se de luto pela morte de Tina Turner aos 83 anos foi anunciado.

E as causas da morte do ícone do Rock já foram reveladas pelo seu representante, que falou ao Daily Mail, em declarações acolhidas pelo Page Six.

Do que Tina Turner morreu?

Em 24 de maio, torneiro morreu de causas naturais em sua casa perto de Zurique, na Suíça, disse seu representante.

Page Six lembra que, anteriormente, seu gerente anunciou que Tina lutou contra uma “longa doença”, embora não tenha dado mais detalhes sobre isso.

“É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e paixão sem limites pela vida, ela cativou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa toda a sua maior obra: a sua música. Toda a nossa solidariedade sincera vai para a família dela. Tinavamos sentir muito a sua falta”, é a mensagem que informava sobre a morte da cantora.

A batalha de Tina Turner contra a doença renal

A página seis observa que dois meses antes de sua morte, a artista de ‘What’s Love Got to Do with It’ se abriu sobre sua batalha contra uma doença renal.

“Meus rins são vítimas de não perceber [sic] que minha pressão alta deveria ter sido tratada com remédios convencionais”, escreveu ela no Instagram em 9 de março, quando foi comemorado o Dia Internacional do Rim.

“Coloquei-me em grande perigo ao me recusar a enfrentar a realidade de que preciso de terapia diária e vitalícia com medicamentos. Por muito tempo acreditei que meu corpo era um bastião intocável e indestrutível.