Tina Turner se arrependeu de não ter cuidado dos rins dois meses antes de morrer

Tina Turner lamentou não ter cuidado melhor de seus rins … admitindo dois meses antes de sua morte que sua abordagem a colocava em “grande perigo”.

A lendária cantora se abriu sobre suas lutas com hipertensão, pressão alta e problemas renais em um post de 9 de março em sua página do Instagram, falando sobre suas lutas de saúde para o Dia Internacional do Rim.

Na época, Tina admitiu … “Meus rins são vítimas de eu não perceber que minha pressão alta deveria ter sido tratada com remédios convencionais. Coloquei-me em grande perigo ao me recusar a enfrentar a realidade de que preciso diariamente, ao longo da vida terapia com medicamentos. Por muito tempo acreditei que meu corpo era um bastião intocável e indestrutível.”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Tina morreu na quarta-feira, 11 semanas depois de falar sobre seus problemas renais. A causa da morte não está clara, mas ela estava lutando contra uma “doença prolongada”.

Além de sua postagem no IG para o Dia Internacional do Rim, Tina também compartilhou mais sobre seus problemas de saúde em uma postagem no blog Show Your Kidneys Love.

Lá, Tina revelou que foi diagnosticada com hipertensão em 1978 … embora ela diga que “não se importou muito com isso” e “realmente não tentou controlá-la”.

Ela diz que descobriu que seus rins haviam perdido 35% de sua função após o derrame de 2009.

Tina diz que teve que começar a fazer diálise para sobreviver e admite que foi “deprimente ficar conectada a uma máquina por horas”. Ela diz que teve a sorte de receber um transplante de rim em 2017 de seu segundo marido, Erwin Bach.