Tina Turner: uma autêntica guerreira que enfrentou tragédias, problemas de saúde e violência doméstica

EUÉ uma lei da vida, infelizmente… Onde há luz, há sombra. A vida de Tina Turner, de quem todos nos lembraremos como um ícone da música e do rock and roll, teve muito mais do que uma longa e bem sucedida jornada nos palcos. A cantora de sucessos como “Maria Orgulhosa” e “O melhor” lutou em sua vida de várias maneiras: durante seu primeiro casamento, enfrentando doenças muito complicadas e, nos últimos anos, lamentando a perda de dois de seus quatro filhos.

Sua vida com Ike Turner, seu primeiro marido

Tina Turner conseguiu seu primeiro casamento aos 29 anos. A cantora, então com o nome de Anna Mae Bullock, casou-se com Ike Turner após 2 anos de relacionamento. “Foi a minha relação com o Ike que mais me deixou infeliz. No começo, eu realmente estava apaixonada por ele”, com essas palavras, a cantora relembrou a convivência com ele, história que culminou após o divórcio em 1978.

E foi só em 2018 que, em entrevista ao Sunday Times, Tina Turner se abriu sobre o relacionamento tempestuoso que ela teve com Ike. “Houve violência, porque ele tinha esse medo de que eu o deixasse”, ela compartilhou. Ela também confessou que lidou com várias infidelidades do primeiro marido, que também foi diagnosticado com transtorno bipolar. na cinebiografia “O que o amor tem a ver com isso”tudo foi documentado.

Seus problemas de saúde

Em sua vida, a cantora, também lembrada por suas perucas extravagantes, lutou contra vários problemas de saúde e doenças, como insuficiência renal, estresse pós-traumático, derrame e câncer intestinal, sendo este último a causa da morte da lenda do rock. Além disso, aos 34 anos tentou suicídio por overdose, devido à vida infeliz que levava em 1968.

A perda de seus filhos

Como se não bastasse, há 5 anos, em 2018, seu filho Raimundo cometeu suicídio em Los Angeles. “Meu momento mais triste como mãe. Ele tinha 59 anos quando morreu tão tragicamente, mas sempre será meu bebê”, lembrou ela.

Quatro anos depois, em 2022, seu filho ronnie também morreu após lutar contra o câncer de cólon.

Tina Turner cantou, lutou, dançou e deixou sua marca no mundo musical. Seu ritmo e sua música sempre ressoarão em nossas mentes.