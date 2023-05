Tiroteio em São Francisco, Ex-promotor critica a teoria de autodefesa do promotor

O guarda de segurança da Walgreens que atirou fatalmente em um lojista em San Francisco usou agressão desnecessária, e não foi um caso claro de legítima defesa… assim diz um ex-promotor que está desafiando a teoria do promotor.

Advogado Tony Brass juntou-se ao “TMZ Live” na terça-feira, logo após o promotor distrital de San Fran Brooke Jenkins divulgou a filmagem do tiroteio de 27 de abril para mostrar por que ela não estava atacando o segurança Michael Earl-Wayne Anthony por matar Banco Brown.

Conforme relatamos, Jenkins compartilhou a filmagem Segunda-feira do encontro violento … que terminou com Anthony atirando em Brown enquanto ele fugia da loja com uma sacola de itens supostamente roubados.