Tiroteio no Arizona: Disputa em Yuma deixa dois mortos e cinco feridos, todos entre 15 e 20 anos

Yuma, Arizona, juntamente com outras autoridades dos EUA, estão investigando um tiroteio que deixou pelo menos dois mortos e cinco feridos em Yuma, Arizona, perto da fronteira com o México, depois que uma aparente briga de bairro saiu do controle e acabou se transformando em um conflito armado. cenário terrível.

O Delegacia de Polícia de Yuma disse que todas as vítimas eram do sexo masculino e tinham entre 15 e 20 anos. Duas das vítimas, de 19 e 20 anos, foram transportadas para um hospital, onde foram declaradas mortas.

Isso, infelizmente, marca o 33º tiroteio em massa em maio de 2023 e mais de 215 tiroteios em massa nos EUA até agora este ano, de acordo com o Gun Violence Archive.

Yuma PD ainda não tem suspeitos sob custódia

O incidente ocorreu pouco antes das 23h de sábado em Yuma, disse a porta-voz da polícia, sargento. Lori Franklin. A polícia, que está investigando o incidente, não tem nenhum suspeito sob custódia até o momento.

Policiais foram ao local após receberem denúncias de uma agressão agravada, disse a porta-voz. Ao chegar, encontraram sete pessoas baleadas e feridas.

Duas vítimas do sexo masculino, de 19 e 20 anos, foram declaradas mortas nos hospitais de Yuma e um jovem de 16 anos foi levado de avião para um hospital de Phoenix com ferimentos graves, de acordo com informações compartilhadas pela porta-voz.

Quatro outros jovens entre 15 e 19 anos foram sendo tratados por seus ferimentos no Centro Médico Regional de Yuma sem ferimentos graves.

A polícia está recompensando qualquer informação que leve à prisão dos responsáveis ​​e pode receber até um $ 1.000 em dinheiro recompensa, de acordo com a Polícia de Yuma.