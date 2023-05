Tiroteio no Memorial Day na Flórida deixa 9 feridos, incluindo 4 menores

As balas começaram a voar na tarde de segunda-feira, quando dois grupos começaram uma discussão acalorada e decidiram resolver suas diferenças usando armas de fogo.

Vários vídeos circulando online flagraram todo o caos. Um clipe mostra o momento em que os tiros foram disparados, fazendo com que as pessoas se dispersassem no Hollywood Beach Broadwalk – um calçadão movimentado repleto de restaurantes e lojas.