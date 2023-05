Título 42: O que acontecerá na fronteira agora que a ordem está prestes a expirar?

As desta quinta-feira, 11 de maio de 2023, o fronteira EUA-México fecha um capítulo e entra em uma nova era: uma regra imposta pelo Donald Trump chega ao fim a administração que permitia deportações de emergência sob o disfarce da pandemia, ‘Título 42’.

Esta semana marca o fim das restrições de asilo impostas pela pandemia de coronavírus, que permitiram aos EUA remover rapidamente migrantes da fronteira sul nos últimos três anos.

Essa política de deportação é comumente conhecida como ‘Título 42’, porque o poder é concedido por uma lei de saúde pública de 1944 que permite que a migração seja limitada para proteger a saúde pública.

O fim do uso do Título 42 levantou questões sobre o que acontecerá com a migração na fronteira EUA-México. Joe BidenA administração da China está se preparando para um aumento no número de migrantes.

O que é o Title 42 e como ele começou?

O Título 42 é uma regra de saúde, imposta durante o mandato de Donald Trump, que permite a deportação emergencial de migrantes na fronteira.

O Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) emitiu uma ordem em março de 2020 limitando a migração, afirmando que era necessário reduzir a propagação do COVID-19.

Escolas e empresas fechavam as portas e hospitais lotavam de pacientes. O presidente Trump estava procurando maneiras de restringir a imigração, que era sua prioridade política.

A ordem autorizada Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) remover imediatamente os migrantes, incluindo requerentes de asilo. A medida observou que as áreas onde os migrantes eram comumente mantidos não se destinavam a manter as pessoas em quarentena ou implementar o distanciamento social.

Inicialmente, o governo Biden deu continuidade à medida. Enquanto muitos democratas pressionaram o presidente a revertê-lo, alguns outros se manifestaram a favor de mantê-lo – particularmente em estados fronteiriços – argumentando que os EUA não estão preparados para uma onda de requerentes de asilo.

Desde a sua implementação, o Título 42 foi usado mais de 2,8 milhões de vezes para remover migrantes. No entanto, as crianças que viajam desacompanhadas de um adulto estão isentas. Além disso, também foi aplicado de forma desigual de acordo com a nacionalidade dos migrantes, em parte porque é mais difícil remover pessoas de certos países, como Venezuela e Cuba.

Por que a política de deportação do ‘Título 42’ está terminando?

O governo federal anunciou em janeiro que encerraria as emergências nacionais relacionadas à pandemia. Isso também significava acabar com o uso do Título 42 para lidar com a imigração. Quinta-feira é o último dia em que o Título 42 está programado para ser usado.

Esta não é a primeira vez que seu uso está perto de expirar. O CDC anunciou em abril de 2022 que a medida não era mais necessária devido ao aumento do acesso a vacinas e tratamentos. Os estados de tendência republicana entraram com um processo para manter a ordem em vigor.

Embora o Título 42 provavelmente expire nesta semana, é sempre possível que uma contestação legal de última hora seja apresentada para mantê-lo em vigor.

Então, o que vem a seguir para os migrantes?

A partir de sexta-feira, os requerentes de asilo serão entrevistados por agentes de imigração. Aqueles determinados a ter um “medo crível” de perseguição em seus países de origem podem permanecer nos EUA até que uma determinação final seja feita.

Isso pode levar anos. Enquanto algumas pessoas são detidas enquanto seu processo de asilo está em andamento, a grande maioria é libertada em solo americano e recebe notificações para comparecer ao tribunal de imigração ou se apresentar às autoridades de imigração.

Espera-se que o nível de passagens de fronteira aumente quando o Título 42 for encerrado e terá outras consequências. Os funcionários da fronteira recorrerão às leis usuais para lidar com passagens ilegais de fronteira, o que leva mais tempo, em parte, porque permite que os migrantes solicitem asilo. Isso fará com que os migrantes permaneçam mais tempo em centros de detenção.

Uma das principais preocupações é que os migrantes podem sentir que agora têm uma chance maior de obter asilo nos EUA, então muitos mais tentarão entrar no país e sobrecarregar a capacidade das autoridades de cuidar deles e processá-los. Isso poderia afastar os agentes do CBP de suas outras responsabilidades, como procurar contrabandistas e facilitar o comércio internacional de bilhões de dólares em mercadorias.

Quais são as consequências da nova realidade na fronteira?

Especialistas em migração e direitos humanos criticaram duramente as medidas tomadas pelo governo democrata, alegando que são uma continuação das políticas de Trump e alertando que exporão os migrantes a situações ainda mais arriscadas.

As novas políticas “aumentarão o tráfico de pessoas, enriquecerão os cartéis” e causarão ainda mais mortes na fronteira, já que as pessoas serão forçadas a se dirigir para “passagens de fronteira mais perigosas”, Ari Sawyer, que pesquisa a fronteira para a organização Human Rights Watch (HRW), disse à EFE.

As medidas também “resultarão em uma violação da obrigação legal dos EUA de não devolver refugiados a situações de perseguição ou tortura”, afirmou.