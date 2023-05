TLP Serviços Anuncia Abertura de Vagas de Emprego: Confira os Locais!

A TLP Serviços, companhia que atua há mais de 25 anos no ramo de telecomunicações e energia, presente nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e DF, está contratando novos colaboradores para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos ofertados:

Assistente de TI Sênior – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar técnico – Nova Serrana – MG – Efetivo;

Instalador Reparador L.A – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Ipiranga – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Teresina – PI – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Aparecida de Goiânia – GO – Aprendiz;

Técnico(a) Multiskill – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a TLP Serviços

Sobre a TLP Serviços, é válido ressaltar que, posicionada atualmente entre as 5 maiores empresas de prestação de serviço de telecomunicações do Brasil em volume e entre as 3 primeiras em qualidade, contamos com 43 filiais em todo território nacional com mais de 2300 colaboradores no nosso time.

Fomos destaques como PME’s nos anos de 2009, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018, além de receber o reconhecimento ATC Supplier Awards em 2020 e 2021.

Com know-how adquirido ao longo desse tempo, se destaca por atender de forma completa os interesses de cada um dos seus clientes, em busca da melhor solução custo/benefício em serviços de Telecom e Energia.

Como se inscrever?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

