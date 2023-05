TNT estreia drone voador no jogo 2 do Sixers x Celtics, atrai ódio dos fãs

Tmundo da transmissão esportiva está em constante evolução. Na última década, o NFL nos apresentou a ‘Sky Cam’, enquanto as câmeras 4K trouxeram HDTV ação em nossas salas de estar. Na noite de quarta-feira, TNT decidiu ir além com um experimento rival abc e CBS tem usado em NCAA basquete: o drone. A câmera voadora sobrevoou a quadra no Jogo 2 da Celtics-Sixers série … e atraiu reações muito mistas dos fãs.

Fãs em jardim TD foram expostos ao drone a noite toda, enquanto ele voava para frente e para trás Playoff da NBA Ação. Aqueles nas seções superiores ficaram particularmente irritados, postando vídeos do drone em tempo real.

Enquanto isso, televisão os espectadores foram presenteados com uma mistura de diferentes tomadas e ângulos. Alternando entre as câmeras HD usuais às quais estamos acostumados, panorâmica para a câmera drone de qualidade inferior. Embora tenha sido útil para certos replays, as cenas de ação ao vivo não pareciam trazer nada de positivo.

Fãs da NBA desabafaram online sobre a câmera do drone TNT

Os usuários desabafaram online. Enquanto alguns acharam o experimento “legal”, a maioria achou que era uma distração ver o drone voar sobre os jogadores. Embora também não aproveite a menor qualidade de imagem fornecida pela câmera voadora.

“Quem da TNT aprovou o drone que está passando esse jogo no 240p 10FPS“, um fã postou. “Eu aprecio você tentando coisas novas TNT, mas tire essa foto do drone daqui. As cores estão desativadas e a taxa de quadros não corresponde. Me tira do jogo”, disse outro.

Playoffs da NBA: uma miscelânea para emissoras de TV

Os Playoffs da NBA tendem a servir como um experimento para sua principal emissora, às vezes apresentando gráficos e métodos de entrevista não vistos durante a temporada regular.

O drone fará outra aparição depois Jogo 2? Não está claro se o canal o lançará novamente em seu compartilhamento de direitos com ESPN.