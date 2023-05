Todos os caminhos de Leo Messi levam ao Al Hilal

Leo Messi enfrenta sua última semana como jogador do PSG. O divórcio é anunciado a tempo e o destino do argentino começa a ficar mais claro a cada dia, uma vez que a opção do Barcelona está se esvaindo. O Al Hilal, da Arábia Saudita, aguarda de braços abertos a chegada do campeão mundial. O sonho da Arábia Saudita de ver o ex-jogador do Barcelona e Cristiano Ronaldo juntos em seu campeonato está prestes a se tornar realidade.

Conversas entre do Messi a comitiva e os dirigentes daquele que é o clube de maior sucesso da Arábia começou há meses. Os primeiros contactos surgiram na sequência do acordo assinado com o Ministério da Informação e Turismo e pelo qual o avançado se tornou a imagem do país saudita, como é o caso de CR7. A ação do governo em ajudar o desenvolvimento do futebol para mostrar as mudanças na Arábia foi um fator decisivo para o Al Hilal se movimentar e moldar uma oferta difícil de recusar.

O contrato em cima da mesa fala de pouco mais de 300 milhões de euros para cada uma das duas épocas e abrange mais do que apenas aspetos desportivos. No Ryad eles consideram o futebol como parte fundamental da mudança social e política e isso passa por mostrar ao mundo uma imagem diferente da Arábia com Cristiano Ronaldo e Leo Messi como referentes.

O Al Hilal A equipe está há um ano sancionada pela Fifa sem poder assinar por um problema que surgiu anos atrás com a duplicação de contrato. A sanção, em tese, termina agora e que melhor forma de fazê-lo do que com a chegada de Leo Messi.

Torcedores do PSG mandam Messi sairLAPRESSE

Olhando para o futuro

Se o argentino, como dizem na Arábia, acabar desembarcando em solo árabe, não será o único a fazê-lo, como afirmaram Di María, Busquets e Jordi Alba provavelmente serão vistos no futebol árabe, embora nem todos no Al Hilal. O governo estabeleceu um sistema de ajuda a todos os clubes para fornecer-lhes apoio financeiro que lhes permita realizar grandes operações. A ideia é igualar a competição ou pelo menos estabelecer uma escala esportiva para aplicar o auxílio. O último grande nome a revolucionar o futebol árabe é Karim Benzema.

O campeonato saudita está chegando ao fim e o título foi para o Al Hittihad, time da cidade de Jedah e terceiro em importância. do cristiano ronaldo O Al Nass perdeu o título após um empate contra o Al Etiffiqad comandado pelo espanhol Antonio Cazorla.