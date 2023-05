Tokens de torcedor: Antoine Griezmann é mais uma vez o jogador decisivo na 37ª rodada

TO Jogador Decisivo do MARCA e do Socios.com, app que permite aos torcedores participar das decisões de seu time por meio de Tokens de Torcedor, já foi eleito pelos leitores para a 37ª rodada da LaLiga Santander.

Antoine Griezmann foi eleito o Jogador Decisivo da Jornada pela décima primeira vez nesta temporada. Ele tem sido o mais votado pelos usuários do MARCA de forma clara com mais de 60% dos votos.

Resultado que vem após a partida em que o francês fez o primeiro gol e deu a assistência para o segundo para dar a vitória ao time contra o Real Sociedade.

Griezmann, a caminho da lista de honra

Após 37 jornadas, Antoine Griezmann adiciona outro prêmio de Jogador Decisivo para elevar sua contagem para 11. O francês lidera um pódio bem à frente de Robert Lewandowski e Iago Aspas com três cada, que completam a lista.

O próximo na classificação é Fede Valverde, com dois prêmios de Jogador Decisivo. Todos os quatro jogadores são os únicos a fazê-lo em mais de uma ocasião.

Por outro lado, Atletico Madrid continua a pontuar no ranking do Decisive Player Award liderando a tabela com 15 vencedores.

Uma classificação onde Real Madrid segue com seis jogadores como o Jogador Mais Decisivo da rodada.

Atrás deles estão Barcelona com cinco, vigo celta com quatro e Real Betis com dois. Rayo Vallecano, Real Sociedad, Athletic Club, Villarreal e Mallorca são os outros clubes que fecham o ranking com um.

Em cada partida da LaLiga Santander, MARCA e Socios.com fornecem uma enquete na qual você pode escolher o jogador mais decisivo. Estes foram todos os vencedores em cada rodada disputada até agora:

João Félix (MD1)

Lucas Modric (MD2)

Robert Lewandowski (MD3)

Iago Aspas (MD4)

Fede Valverde (MD5)

Fé Valverde (MD6)

Robert Lewandowski (MD7)

Eder Militão (MD8)

Reinildo (MD9)

Robert Lewandowski (MD10)

Antoine Griezmann (MD11)

Alex Moreno (MD12)

Isi Palazn (MD13)

Toni Kroos (MD14)

Thibaut Courtois (MD15)

Rádio Ronald (MD16)

Tome Kubo (MD17)

Antoine Griezmann (MD18)

Iago Aspas (MD19)

Sanção da Floresta Tropical (MD20)

Jan Oblak (MD21)

Sérgio Canales (MD22)

Gabri Veiga (MD23)

Antoine Griezmann (MD24)

Iago Aspas (MD25)

Antoine Griezmann (MD26)

Ángel Correa (MD27)

Samu Chukwueze (MD28)

Antoine Griezmann (MD29)

Kang In Lee (MD30)

Antoine Griezmann (MD31)

Antoine Griezmann (MD32)

Antoine Griezmann (MD33)

Alejandro Balde (MD34)

Antoine Griezmann (MD35)

Antoine Griezmann (MD36)

Antoine Griezmann (MD37)

Participe e ganhe uma bola toda semana

A cada dia de jogo, o MARCA.com ativará uma enquete em sua cobertura ao vivo de cada Jogo LaLiga Santander para os usuários cadastrados no site escolherem quem consideram ter sido o jogador decisivo da partida.

Um vencedor sairá de cada partida. Terminadas todas as partidas do dia, será lançada uma enquete na qual os leitores poderão escolher o Jogador Decisivo do dia entre os 10 vencedores das 10 partidas. O Socios.com sorteará uma bola semanal oficial da LaLiga entre os que participarem dessas votações.

No final da temporada, os participantes da votação final para o Jogador decisivo da temporada participará do sorteio para receber o prêmio fisicamente no Gala de Prêmios BRAND Pichichi.