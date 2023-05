Tom Aspinall x Marcin Tybura será a atração principal do retorno do UFC a Londres em 22 de julho

Tom Aspinall fará seu tão esperado retorno à ação com a chance de liderar outro card em seu país natal, ao enfrentar Marcin Tybura na luta principal do próximo evento do UFC Londres, em 22 de julho.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou a luta nesta quarta-feira.

Há muito considerado um candidato em potencial para se tornar campeão dos pesos pesados, a última luta de Aspinall terminou em desastre depois que ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior apenas 15 segundos após sua luta principal contra Curtis Blaydes começar em um card separado do UFC Londres em julho de 2022.

Agora, quase exatamente um ano depois, Aspinall tentará retomar sua busca pelo ouro dos pesos pesados ​​quando retornar à ação com outro evento principal de cinco rounds.

No geral, Aspinall foi 5-1 no UFC, incluindo vitórias por finalização sobre Alexander Volkov e Andrei Arlovski, bem como um nocaute contra Sergey Spivak em 2021.

Quanto a Tybura, o peso-pesado polonês de 37 anos venceu suas últimas duas lutas consecutivas com vitórias sobre Blagoy Ivanov e Alexandr Romanov. Tybura está ostentando um cartel de 7-1 em suas últimas oito lutas, com seu único revés contra Volkov por decisão unânime no UFC 267.

Aspinall x Tybura será a atração principal do último card do UFC em Londres, com mais lutas a serem anunciadas nas próximas semanas.