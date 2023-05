Tom Brady ajuda a lendária marca Aston Martin a ser relevante com um acordo de US$ 10 milhões

Tom Bradya influência de como uma lenda da NFL fez dele uma das figuras mais confiáveis ​​dos Estados Unidos. Aston Martin reconhece seu poder e paga US$ 10 milhões para manter a marca de luxo no centro das atenções entre os compradores americanos. Negócios F1 revela que esse pagamento equivale ao que a Aston Martin investe no James Bond franquia para representar sua marca. O total de US$ 20 milhões gastos anualmente nesses dois números prova ser um investimento inteligente, impulsionando as vendas da Aston Martin no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Bradyassociação de Aston Martin desempenha um papel significativo na condução de vendas no mercado americano. Com a desvalorização da libra esterlina em relação ao dólar americano, cada venda nos EUA se torna ainda mais lucrativa para a montadora britânica.

Portanto, ter Brady como o rosto da Aston Martin na América faz todo o sentido. No entanto, isso é suficiente para lidar com as perdas contínuas que a empresa vem enfrentando?

Desde Lawrence Passeio assumiu a presidência da Aston Martin, a empresa vem se debatendo com prejuízos acumulados. No entanto, com investidores como o Fundo Saudita de Investimento Público mostrando confiança na marca, a Aston Martin pode criar estratégias para seu caminho para a sobrevivência.

Brady tem grande interesse na F1

Brady tem mostrado um interesse crescente no automobilismo e já fez aparições em corridas de F1 no passado. Enquanto ele perdeu o recente Grande Prêmio de Miamia Aston Martin pode capitalizar sua presença apresentando-o nas próximas corridas nos Estados Unidos.

O tão esperado Grande Prêmio de Las Vegas apresenta uma oportunidade ideal para atrair a atenção para o evento, trazendo Brady como uma estrela no paddock. Além disso, a marca pode criar buzz organizando um vídeo ou entrevista em que Brady interage com a própria lenda da Aston Martin, Fernando Alonso.

Os fãs, sem dúvida, gostariam de testemunhar essa interação, já que Brady já havia se envolvido com a estrela da F1 Lewis Hamilton no paddock. Incorporar a conexão de Brady na F1 não apenas fortalece a associação da Aston Martin com o esporte, mas também aumenta a visibilidade de sua marca e atrai um público mais amplo.