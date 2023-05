Tom Brady atingiu o campo de golfe em LA enquanto Gisele voava sozinha no Met Gala

Esqueça smokings e tapetes vermelhos, Tom Brady estava mais interessado em tees boxes e fairways na segunda-feira … evitando uma vaga no Met Gala – um evento que ele costumava frequentar regularmente com Gisele Bündchen — para uma partida de golfe.

O quarterback recém-aposentado foi visto a cerca de 3.000 milhas de distância de sua ex-esposa e das luzes brilhantes do famoso evento de moda de Nova York … entrando em hacks no Riviera Country Club em Los Angeles.

A ex-estrela dos Buccaneers and Patriots pode ser vista batendo em suas cunhas, ferros e motorista – enquanto circulava em um carrinho de golfe com seu amigo.

Os dois costumavam frequentar o Met Galas com frequência … atingindo quase todos de 2010 a 2019 – e seus looks ao longo dos anos foram icônicos.

Mas, após o divórcio no final de 2022 … a maioria previu que significaria o fim do tempo de Brady no show – e, pelo menos este ano, esse foi o caso.