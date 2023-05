Tom Brady chega a um acordo para se tornar co-proprietário do Las Vegas Raiders

Tom Brady está um passo mais perto de ir do centro para supervisionar uma equipe … o ex-zagueiro teria fechado um acordo com Mark Davis para comprar uma peça dos Raiders.

O futuro do Hall da Fama e do dono de Las Vegas estava em negociações há semanas sobre um possível acordo… Albert Breer o negócio está feito.

Se e quando a mudança se tornar oficial … Brady não terá voz nos negócios do time ou nos assuntos de futebol – embora a FOX’s Jay Glazer ainda nos disse no início deste mês que espera que o futuro membro do Hall da Fama tenha um grande impacto na organização. no entanto.