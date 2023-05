Tom Brady critica ‘notícias falsas’ sobre seu futuro na Fox NFL

Tom Brady rapidamente colocou de lado as especulações de que ele está pensando em desistir de seu acordo para analisar o NFL com a Fox Sports.

Foi inicialmente relatado pelo New York Post que Brady pode estar desistindo de seu novo papel antes mesmo de começar. Era André Marchand que colocou seu pescoço em risco e tentou colocar alguns números sobre o que poderia acontecer.

“Conversei recentemente com algumas pessoas próximas a Brady e sinto que tenho mais 49% de chance de que ele faça isso, 51% de chance de que não”, disse Marchand.

“Não acho que ele queira viajar tanto… Acho que Brady é um cara que, se estiver dentro, está totalmente dentro.

“Portanto, ele não vai aparecer em dias de jogos como Joe Buck e Aikman fazem às vezes. Ele vai chegar cedo se quiser, então é um evento de quatro dias.”

Brady responde a relatórios

Esses comentários, compreensivelmente, começaram a ganhar um ritmo sério na quinta-feira, mas a questão foi resolvida da maneira mais direta possível. Brady decidiu comentar uma postagem no Instagram da Sports Illustrated que relatava as palavras de Marchand e seu comentário simplesmente dizia “Fake News“.

Não há maneira melhor de acabar com a especulação do que ouvir a verdade da boca do cavalo, então os fãs certamente podem esperar ouvir a análise de Brady na Fox, uma vez que o novo NFL temporada começa, a primeira desde que se aposentou do esporte para sempre.