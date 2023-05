Tom Brady deseja feliz dia das mães a Gisele Bündchen e Bridget Moynahan

Tom Brady não está guardando nenhuma má vontade no Dia das Mães – na verdade, é o oposto … porque o cara está desejando a seus dois ex-namorados / mães bebês um feliz feriado, com evidências fotográficas para inicializar.

O ex-QB fez uma postagem no Instagram Domingo para celebrar as mães em sua vida – incluindo sua ex-esposa, Gisele Bündchene sua ex-namorada Bridget Moynahan … que é a mãe de seu filho de 15 anos, Jack. Gisele, claro, é mãe de seus dois filhos mais novos.

Ele escreve: “Feliz Dia das Mães para todas essas mulheres incríveis que deram tanto à nossa família ao longo de suas vidas. Obrigado a todos por seu amor, compaixão e bondade e por dar um exemplo tão incrível para todos os nossos pequeninos.”

TB acrescenta: “Estamos todos muito gratos por seu apoio e por nos ajudar a realizar nossos sonhos. Desejo a todas as mães do mundo um dia especial com as pessoas que mais as amam”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Junto com a legenda, Tom adicionou várias fotos de família … mostrando tanto Gisele com os filhos quanto Bridget com os filhos. Ele também adicionou fotos de sua própria mãe, Galynnalém de uma tonelada de outros instantâneos familiares do bando de Brady em geral.

Agora, quanto a quem exatamente Tom pode estar passando o feriado pessoalmente … é uma incógnita. Não o vimos em nenhum lugar perto de Gisele em público ultimamente – lembre-se, eles acabaram de divorciado alguns meses atrás… e ela tem passado muito tempo na Costa Rica.

Embora possam não estar saindo muito ultimamente – exceto, talvez, em dias como este – as duas superestrelas têm falado com carinho um do outro após o divórcio … e parece que eles estão em condições decentes.

Quanto a Bridget, o relacionamento de Tom com ela terminou anos atrás – nos anos 2000 … mas eles parecem ter co-pais fenomenalmente desde então. Na verdade, é uma família muito misturada.