Tom Brady deveria namorar Kim Kardashian, sugere apresentador de TV

Tom Brady está solteiro há mais tempo do que se aposentou do NFL e Kim Kardashian era incapaz de fazer as coisas funcionarem com Pete Davidson depois de se divorciar Kanye West. Agora, Big Brother: Edição Celebridade! hospedar Julie Chen Moonves quer ser o responsável por juntar os dois.

Chen Moonves, 53, disse Revista Pessoas que a próxima celebridade que ela quer no programa – que ainda não anunciou uma quarta temporada – é Kim K.

“Vou dizer Kim Kardashian”, disse Chen Moonves. “Porque ela é Kim Kardashian e uma das mulheres mais lindas e fascinantes do mundo.”

Ela então desafiou Brady a se juntar ao elenco do show e até afirmou que um “showmance” entre os dois seria icônico.

“Sete anéis do Super Bowl, mas ele pode ganhar o Big Brother?” disse Chen Moonves. “E ele é solteiro. E eu acho que Kim Kardashian, você sabe – Só estou dizendo, um pouco de showmance. Estou apenas colocando isso lá fora, eu amo o amor.”

Rumores de namoro de Tom Brady

Brady, 45, está ligado a várias celebridades desde que se separou de Gisele Bündchenquem também tem seu quinhão de rumores de namoro.

Um dos rumores mais recentes sobre a vida amorosa de Brady era um relacionamento com recém-divorciados Reese Witherspoon. Ambas as partes negaram a alegação infundada.

Quanto à possibilidade de continuar Grande irmão ou namorar Kardashian, é altamente improvável que Brady tenha qualquer uma das ideias.

Brady está se preparando para começar uma nova carreira na radiodifusão e não precisa de todo o drama que acompanha o namoro com uma irmã Kardashian.