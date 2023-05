Tom Brady diz que não está pensando em desistir do show da FOX Sports, ‘FakeNews’

Tom Brady ainda tem planos de estar em uma cabine de transmissão em 2024 … pelo menos é o que diz o próprio ex-astro da NFL, que refutou uma reportagem na manhã de quinta-feira que dizia que ele estava pensando no contrário.

O ex-zagueiro do Patriots and Buccaneers foi à seção de comentários de uma postagem do Instagram da Sports Illustrated para deixar claro … ele ainda tem toda a intenção de ser um comentarista de cores da FOX Sports para os jogos da NFL no próximo ano.

No post SI, a saída citou um New York Post relatório que dizia que o jogador de 45 anos agora estava inclinado a desistir do contrato de $ 375 milhões que ele assinado com a FOX – a fim de buscar outros empreendimentos na aposentadoria.

Mas, Brady negou o relatório com apenas duas palavras … “FakeNews”.

TMZ Sports descobriu que Brady não está apenas soltando fumaça – nossas fontes nos dizem que ele já mergulhou de cabeça nos preparativos para o papel, apesar de estar a cerca de 16 meses de começar o show.



Reproduzir conteúdo de vídeo





2/6/23 Fox Sports

O futuro membro do Hall da Fama inicialmente assinou o contrato de 10 anos com a FOX em maio de 2022… comece o trabalho no outono de 2024, a fim de acompanhar “outras partes da minha vida que precisam de algum tempo e energia” em 2023.