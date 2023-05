Tom Brady em negociações com Mark Davis para se tornar proprietário minoritário dos Raiders

Tom Brady está se mantendo ativo mesmo na aposentadoria – o futuro QB do Hall of Fame está negociando com o proprietário dos Raiders Mark Davis sobre comprar um pedaço de seu time – e se tornar um dono da NFL!

Brady e Davis teriam estado em “discussões profundas” sobre o 7x-campeão do Super Bowl entrar a bordo em uma capacidade de parceria limitada. No entanto, nada foi finalizado ainda e as negociações continuam.

Brady já está negociando com Davis, de 67 anos. Apenas um mês atrás, Tom comprou uma participação na equipe WNBA de Daviso Las Vegas Aces.

Se o acordo com os Raiders for concluído, o TB12 não estaria envolvido nos negócios da equipe ou nos assuntos de futebol.

Quanto a saber se Brady futuro com a FOX Sports seria afetado (ele assinou um grande acordo supostamente no valor de US $ 375 milhões para chamar jogos) – não parece ser um conflito … já que Brady recebeu a bênção de buscar a propriedade dos Raiders.