Tom Brady em negociações para se tornar sócio limitado do Las Vegas Raiders

Ade acordo com fontes, lenda da NFL Tom Brady está atualmente em negociações para se tornar um sócio limitado da Las Vegas Raidersmarcando sua segunda incursão em uma parceria com o proprietário dos Raiders Mark Davis em uma franquia de esportes profissionais em menos de dois meses, após o Ases de Las Vegas.

Espera-se que o investimento de Brady seja “passivo” e ele não teria nenhum controle operacional ou autoridade sobre o clube em questões de negócios ou futebol. Pelo menos 24 proprietários atuais de equipes teriam que examinar e aprovar a parceria limitada de Brady, como é o caso de todos os proprietários minoritários e majoritários.

Se a parceria acontecer, espera-se que o poder de estrela e a perspicácia nos negócios de Brady ajudem o clube a realizar seu potencial financeiro no mercado que detêm desde que se mudaram de Oakland em 2020.

O contrato de 10 anos e $ 375 milhões de Brady com a Fox, que deve começar em 2024, não seria afetado por um investimento no invasores, segundo fontes. A política da liga sobre a sobreposição da propriedade da equipe com o emprego da mídia entra em jogo apenas se o proprietário tiver uma posição de autoridade na empresa de mídia e puder afetar as negociações dos direitos de transmissão.

Esta não é a primeira vez que Brady demonstra interesse em possuir uma participação minoritária em uma franquia da NFL. Em 2021 e 2022, Brady supostamente teve discussões com o Miami Dolphins sobre se tornar um sócio limitado, mas a equipe foi destituída de sua escolha de primeira rodada no draft do mês passado, entre outras medidas disciplinares, depois que uma investigação de seis meses da NFL descobriu que o dono da equipe Dolphins Stephen Ross e vice-presidente/sócio limitado Bruce Beal violou a política anti-adulteração em conversas com Brady.

Raiders querem replicar o sucesso de Brady na Nova Inglaterra

Nos últimos anos, o invasores tentaram replicar parte do sucesso que Brady ajudou a inspirar em Nova Inglaterratrazendo o ex-coordenador ofensivo do Patriots Josh McDaniels como treinador principal, ex-executivo dos Patriots Dave Ziegler como gerente geral e ex-jogadores do Patriots, como Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer, Chandler Jones, Brandon Bolden, Jakobi Meyers e Phillip Dorsett.

No entanto, nenhum atrairia a atenção que Brady poderia, já que ele se tornaria o ex-jogador de maior destaque da NFL a se tornar um proprietário limitado de uma franquia da NFL.