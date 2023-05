Tom Brady envia amor e orações a Shaquil Barrett pela morte de sua filha bebê

FO ex-jogador da NFL, Tom Brady, juntou-se à dor do ex-companheiro de equipe Shaquil Barrett pela morte de sua filha de dois anos. Brady postou uma foto da família Barrett com uma legenda e três emojis de oração. “Os Bradys te amam” o ex-zagueiro dos Buccaneers escreveu.

Nas redes sociais, alguns ex-jogadores também se uniram às orações pela família do linebacker, como foi o caso de Roberto Griffin III, que é um atleta de futebol aposentado que foi zagueiro do Washington Redskinsequipes de Baltimore Ravens e Cleveland Browns.

Ele escreveu o seguinte em sua conta oficial no Twitter: “Envie uma oração para Shaq Barrett e sua família após o trágico afogamento de sua filha de 2 anos, Arrayah, na piscina da família esta manhã. Tragédia inimaginável.”

Filha dos Buccaneers LB Shaq Barrett se afoga na piscina da família

A filha de 2 anos do linebacker do Tampa Bay Buccaneers, Shaquil Barrett, se afogou em uma piscina na casa da família no domingo, disse a polícia.

Policiais, respondendo a uma chamada de que uma criança havia caído em uma piscina, foram enviados para casa de Barrett no bairro de Beach Park, no sul de Tampa, pouco antes das 9h30, o filho mais novo do jogador de futebol, Arrayah, foi levado a um hospital e posteriormente declarado morto.

“As trágicas notícias de hoje são de partir o coração para todos os membros da família Buccaneers. Nossos pensamentos e orações estão com Shaq, Jordanna e toda a família Barrett durante este período inimaginavelmente difícil”, disseram os Buccaneers em um comunicado.

Barrettque está se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles que o afastou dos gramados na segunda metade da temporada passada, está entrando em seu quinto ano no Tampa Bay depois de passar as primeiras quatro temporadas de sua carreira no Denver Broncos.