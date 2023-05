Tom Brady está oficialmente voltando para o New England Patriots, confirma Robert Kraft

Tmangueira quem disse Tom Brady não estava voltando para o Patriotas da Nova Inglaterra pode engolir suas palavras, pelo menos durante a abertura da temporada. O proprietário Robert Kraft já havia declarado sua intenção de convencê-lo a voltar ao time onde tudo começou. Inicialmente, não havia indicação de que Tom Brady aceitaria essas declarações da Kraft em um futuro próximo. No entanto, o próprio dono acabou de confirmar que Brady concordou em fazer seu esperado retorno ao time e estamos conseguindo isso no jogo de abertura da temporada do time. Antes de começar a pular no sofá, vamos explicar a qualidade em que Tom Brady está voltando para o New England Patriots.

Sim, Tom Brady ainda está aposentado

Infelizmente para todos os fãs ansiosos do New England Patriots, Tom Brady não está saindo da aposentadoria. Seu retorno aos Patriots terá uma capacidade diferente, pois ele só será homenageado na abertura da temporada contra o Miami Dolphins. A Nova Inglaterra começa a temporada fora de casa, mas o segundo jogo acontece na Nova Inglaterra, é exatamente onde Tom Brady deve retornar ao estádio onde não visita desde outubro de 2021. Mike Garofolo relatou a notícia de que Robert O próprio Kraft quebrou durante o programa Good Morning Football. Após a divulgação da notícia, até o New England Patriots fez o anúncio por meio de sua conta oficial no Twitter.

Embora estejamos bem cientes de que todo mundo continua pedindo a Tom Brady para voltar da aposentadoria, é provável que isso não aconteça. Quanto mais cedo os fãs perceberem que Tom Brady está realmente aposentado para sempre desta vez, mais rápido eles serão capazes de superar isso. Só apreciaremos Tom Brady em seu novo emprego possível na Fox Sports no próximo ano, ou em qualquer outro empreendimento em que ele embarcar. Mas não vamos assistir Brady se preparando para jogar outra temporada da NFL, deixe o homem descansar, ele merece. Deve ser interessante ver como todos os torcedores do Patriots cumprimentam Tom Brady, o maior jogador da história do time.