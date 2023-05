Tom Brady fecha acordo para adquirir participação no Las Vegas Raiders, aguarda aprovação da liga

EUum desenvolvimento inovador, ex-zagueiro Tom Brady está fazendo progressos significativos para a transição do campo de futebol para a sala de reuniões enquanto ele supostamente finaliza um acordo com Mark Davisdono da Las Vegas Raiderspara adquirir uma parte da estimada NFL franquia.

Rumores sobre o potencial acordo entre o lendário Hall da Fama e o Propriedade dos Raiders estava circulando há semanas. No entanto, de acordo com o respeitável NFL insider Albert Breer, o acordo foi confirmado, marcando uma etapa emocionante na carreira pós-jogador de Brady.

Para Tom Brady’s transição oficial para “Dono Brady”, a aprovação de pelo menos 24 dos outros proprietários da liga é obrigatório. Embora a votação oficial não esteja prevista para ocorrer na primavera, especialistas sugerem que isso deve acontecer em um futuro próximo, aproximando Brady de suas aspirações de propriedade.

Relatórios indicam que, após o fechamento do negócio confirmação oficial, Brady não terá poder de decisão nos negócios do time ou nos assuntos de futebol. No entanto, Jay Glazer da FOX, um proeminente analista esportivo, previu anteriormente que o futuro membro do Hall da Fama sem dúvida causaria um impacto substancial na organização, independentemente de seu envolvimento limitado.

O império esportivo diversificado de Tom Brady se expande além do futebol

Vale a pena notar que Brady euEle não é estranho à propriedade de esportes, já tendo se aventurado no campo. Atualmente é proprietário de uma Equipe de Pickleball da Liga Principal e detém uma participação na Ases de Las Vegasum proeminente WNBA equipe de propriedade de Mark Davis.

Apesar de seu potencial novo papel como Proprietário da NFL, Ainda se espera que Brady contribua para RAPOSA como um jogo comentarista, a partir de 2024. Este papel duplo como dono de equipe e locutor destaca o compromisso contínuo de Brady com o esporte e seu envolvimento multifacetado em seus vários aspectos.

À medida que as aprovações finais se aproximam, o mundo dos esportes aguarda ansiosamente o anúncio formal que irá solidificar Entrada de Tom Brady no domínio da propriedade, potencialmente remodelando a paisagem do Las Vegas Raiders e consolidando ainda mais seu notável legado no mundo dos esportes profissionais.