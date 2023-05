Tom Brady fez fãs explodirem ao se comparar a cavalo do Secretariado

Tom Brady foi contratado pela NBC para abrir a transmissão do Kentucky Derby 2023, no início tudo estava indo bem até que o antigo Patriotas da Nova Inglaterra quarterback se comparou a Secretariat, a égua que em 1973 conquistou a tríplice coroa.

O ex-jogador da NFL começou com o nascimento do animal e depois começou a falar dele.

“Quero contar uma história sobre o destino”, começou Brady. “Ocorre em 1969. Dois criadores de cavalos têm um acordo. Eles jogam uma moeda. O vencedor terá a primeira escolha de dois potros, ou cavalos bebês. O perdedor terá sua escolha no ano seguinte. Uma mulher chamada Penny, curiosamente chega, é uma das donas. E ela perde no cara ou coroa. E um ano depois, em 1970, nasce apenas um potro. E é assim que ela acaba com um jovem cavalo chamado Secretariat.“

“Agora quero contar outra história sobre o destino. Ocorre cerca de 30 anos depois”, disse Brady. “Um cara que você pode reconhecer está sentado no banco em New England, apoiando um dos melhores zagueiros da liga. Mas então aquele QB se machuca e o garoto tem sua chance de entrar.

“Talvez o Secretariat tivesse se tornado Secretariado mesmo se eu tivesse outro dono, outro treinador, outro jóquei. E talvez eu tivesse encontrado meu caminho para uma escalação mesmo se meu bom amigo Drew Bledsoe não havia se machucado naquele dia em campo. Mas eu sei que o jeito que funcionou para nós dois foi muito parecido com o destino.”

Fãs criticaram Brady e NBC

Os fãs de corridas de cavalos explodiram nas redes sociais com a comparação “pobre”, eles acham que não tem nada a ver com nada.

“Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas você não pode comparar a sorte que sua carreira na NFL começou quando o QB1 do seu time se machucou com a habilidade natural de um cavalo de corrida.”

Espere, não. É Tom Brady quem precisa ouvir isso.”

“Ah sim, o maior narrador do Kentucky Derby da história, Tom Brady (o homem mais lento da Terra) falando sobre Secretariat (o cavalo mais rápido da Terra).”

“Que vergonha para a NBC por fazer esta peça sobre Tom Brady de QUALQUER FORMA! Se você vai saudar um cavalo, faça sua peça sobre O CAVALO!!!”