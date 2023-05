Tom Brady fica com Leonardo DiCaprio em iate na Sardenha

Não há brincadeira aqui, mas foi exatamente isso que aconteceu na Sardenha no fim de semana … com Tom Brady dar Leonardo Di Caprio saindo em um grande barco juntos.

Como informamos anteriormente, o ator de “Departed” tem andado de iate por cerca de uma semana após o Festival de Cinema de Cannes… ficar com os amigos dele nas águas perto da ilha italiana.

Acontece que a lenda da NFL também fez parte da diversão no mar … com TB12 e Leo aparecendo em uma grande foto de grupo postada na página de mídia social do empresário de hospitalidade de Miami, David Grutman.