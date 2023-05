Tom Brady manda mensagem carinhosa e comovente para Gisele Bünched no Dia das Mães

Tom Brady fez um Dia das Mães homenagem à ex-mulher Gisele Bündchen, neste domingo. Na postagem, ele elogiou as mulheres “incríveis” que são “exemplos” para os pequenos. O ex-atleta também incluiu no post a mãe, Galynn, e a primeira mulher Bridgette Moynahan, com quem tem um filho, Jack.

No post, Brady escreveu, “Feliz Dia das Mães para todas essas mulheres incríveis que deram tanto à nossa família ao longo de suas vidas. Obrigado a todos por seu amor, compaixão e bondade, e por dar um exemplo tão incrível para nossos pequeninos. Somos todos muito gratos por seu apoio e por nos ajudar a realizar nossos sonhos. Desejo a todas as mães do mundo um dia especial ao lado das pessoas que mais as amam.”

O divórcio dos dois aconteceu em meio a rumores de que ela estava descontente com o fato de ele ter adiado sua aposentadoria. No entanto, em entrevista à Vanity Fair em março deste ano, ela negou que esse fosse o motivo.

Gisele desabafa sobre Tom

Tom Brady imita Gisele Bündchen e mostra felicidade de solteiro

Gisele e Brady têm trocado várias mensagens de apoio desde a separação, o ex-casal se gosta muito e mostra isso nas redes sociais.

Esta é a mensagem que a modelo escreveu quando se separou do NFL estrela

“Sempre torci por ele e continuarei torcendo,” Gisele disse. “Se tem uma pessoa que eu quero que seja a mais feliz do mundo, é ele, acredite. Eu quero que ele alcance, conquiste e que todos os seus sonhos se tornem realidade. Isso é o que eu quero, realmente, do fundo do meu coração. Às vezes você e seu parceiro crescem juntos; às vezes você se distancia. Quando eu tinha 26 anos e ele 29, nos conhecemos, queríamos uma família, queríamos coisas em comum.

Com o passar do tempo, percebemos que agora queríamos coisas diferentes e tínhamos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Significa apenas que para você ser autêntico e realmente viver a vida que deseja, você precisa ter alguém que possa te atender no meio do caminho, certo? É uma dança. É um equilíbrio”, acrescentou a modelo.

Quando Brady revelou sua aposentadoria em um cargo, Bündchen comentou com: “Desejo-lhe apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da sua vida.”