Tom Brady permanece em silêncio sobre os rumores de que ele pode jogar no Raiders: ele acha engraçado que todo mundo o queira de volta?

A dias atrás foi anunciado que Tom Brady compraria um por cento das ações da Las Vegas Raiders, com isso, o ex-jogador da NFL, seria coproprietário do time. Dias depois foi anunciado que Jimmy Garoppolo estava lesionado e ficaria afastado por vários meses, então começou a surgir o boato da volta de Brady aos gramados.

Brady anunciou sua aposentadoria do NFLdesta vez de vez, devemos lembrar que já voltou uma vez da aposentadoria, o ex-zagueiro deixou claro que não tem interesse em voltar a jogar profissionalmente, mas parece que o destino quer que ele volte.

O que impediria Brady de retornar aos Raiders?

Antes de aprender sobre Garoppolo’s lesão, Brady enviou à NFL sua intenção de se tornar co-proprietário dos Raiders, toda vez que houver um novo proprietário ou co-proprietário, os proprietários das outras equipes devem aprová-lo.

No caso de os proprietários aprovarem Tom tomando uma parte do invasores, seria praticamente impossível para ele jogar pelo time. O que teria que acontecer é que todos os proprietários votassem unanimemente para que o ex-jogador do Patriots pudesse jogar.

Desde que surgiram os rumores de um possível retorno, Tom Brady não fez qualquer declaração, nem manifestou qualquer intenção de voltar a jogar.