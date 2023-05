Tom Brady pode encerrar seu novo contrato de 10 anos com a Fox Sports, sugere fonte da NFL

Emesmo assim Fox Sports ofereceu a ele impressionantes $ 375 milhões pelos próximos 10 anos, Tom Brady pode realmente estar pensando em desistir desse acordo. Ele tem a capacidade de simplesmente dizer que não quer fazer e quebrar o contrato que ainda não começou tecnicamente. Os executivos da Fox Sports nada podem fazer para impedir que ele se afaste, o que está sendo considerado pelo maior zagueiro da história NFL história. Depois de um período de aposentadoria que ele está desfrutando muito hoje, Tom Brady deveria voltar a trabalhar em tempo integral na Fox Sports e iniciar sua carreira na mídia no final de 2024. Atualmente, ele é a maior aposta da Fox Sports para competir com outras empresas na cobertura da NFL.

Tom Brady causa febre nos torcedores enquanto joga futebol com torcedores do Tampa

Mas de acordo com Andrew Marchland, do New York Post, Tom Brady já está considerando outras opções que incluem até mesmo não entrar na mídia. Falando com A grande pistaMarchland disse o seguinte: “Foi em 51 por cento que ele vai fazer isso para 49 que ele não vai fazer com o raciocínio de que é tanto dinheiro que ele tentará por um ano. No entanto, conversei com um algumas pessoas recentemente próximas a Brady e eu meio que sinto que tenho 49% de chance de que ele faça isso, 51% de chance de que não. Ele não quer viajar tanto – obviamente ele vai se tornar privado.

Marchland passa a comparar outros grandes zagueiros que também decidiram seguir carreira na mídia. Mas ele mencionou a diferença específica entre Brady e o resto. É tudo uma questão de compromisso para o lendário quarterback. Se ele não sente que está 100% lá, ele simplesmente não vai fazer isso. Marchland acrescentou: “Acho que Brady é um cara que, se ele está dentro, está all-in, então ele não vai aparecer em dias de jogos como Joe Buck e Troy Aikman às vezes. Ele vai chegar cedo se quiser fazer isso. Então, será um evento de quatro dias, novamente, chore muito por esse tipo de dinheiro por cinco meses e meio.”