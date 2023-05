Tom Cruise vive vida ‘rápida’ no GP de Miami e envia mensagem ao rei Charles III enquanto voa

Tom Cruise está atualmente fazendo rondas para promover seu último filme, “Missão: Impossível – Dead Reckoning Parte Um”, que estreia em julho e ele está fazendo isso da única maneira que sabe, com acrobacias ousadas.

Cruise, 60, voou em um caça para parabenizar Rei Carlos III em sua coroação. O videoclipe foi reproduzido em um show repleto de estrelas na Inglaterra celebrando Sua Majestade.

“Piloto para piloto, Vossa Majestade, você pode ser meu ala a qualquer momento”, disse Cruise.

Ele então apareceu no host-less MTV Movie & TV Awards via vídeo enquanto voava no mesmo avião. Ele ganhou o prêmio de Melhor Performance em um Filme por “Top Gun: Maverick.”

“Muito obrigado por este prêmio”, disse Cruise. “Eu faço esses filmes para você. Eu amo você. Adoro entretê-lo. Saber o quanto você gosta, o quanto você aprecia, simplesmente não há sentimento melhor.”

Tom Cruise vive vida ‘rápida’ no GP de Miami

Cruise então fez uma aparição no Grande Prêmio de Miami 2023 e tirou uma foto com “X rápido“estrelas ludacris e Vin Diesel.

O ator de “Top Gun” também participou de uma troca de pneus com o Mercedes equipe de box enquanto todos olhavam com admiração.

Ele parecia muito animado durante todo o evento, exibindo seu icônico conjunto de dentes brancos perolados.

Cruise foi flagrado saindo com o recém-solteiro Shakira no GP de Miami. Quanto melhor um fim de semana pode ficar?