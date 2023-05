Tom Holland fala sobre sobriedade e saúde mental em nova série da Apple TV+

Tom Holland está sóbrio há mais de um ano e credita seu último papel emAppleTV+minissérie,A sala lotadapor mudar sua percepção sobre saúde mental.

A estrela de 26 anos recentemente se abriu para Entretenimento semanal sobre sua jornada para a sobriedade e como interpretar o adolescente problemático Danny Sullivan na série o ajudou a entender melhor seus próprios gatilhos.

Baseado no romance de 1981 as mentes de Billy Milligan, A sala lotada segue a história real de um adolescente que foi preso após um tiroteio no Rockefeller Center em 1979.

Holland compartilhou que depois de nove meses de filmagem, ele achou difícil separar ele próprio do personagem, o que o levou a ter um “meio colapso” em casa. Ele até considerou raspar a cabeça para tentar se livrar do papel.

No entanto, depois de conversar com terapeutas, Holland conseguiu identificar o que o desencadeia e o estressa, incluindo mídia social. Ele admitiu que demorou um pouco para se livrar completamente do personagem, mesmo depois que a série terminou de ser filmada.

“Eu não sou estranho aos aspectos físicos do trabalho, fazendo toda a coisa do filme de ação, mas o aspecto mental realmente me derrotou e levou muito tempo para me recuperar depois, para voltar à realidade. ” ele disse.

Não perca a performance crua e fascinante de Tom Holland em The Crowded Room

Os fãs podem assistir ao desempenho cativante da Holanda em A sala lotada como os três primeiros episódios estrearam em AppleTV+ em 9 de junho.

Com seu retrato honesto e vulnerável de Danny Sullivan, Holland certamente cativará o público e iniciará conversas importantes sobre saúde mental e sobriedade.