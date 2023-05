Tom Sandoval chega em casa sozinho após o final de ‘VPR’, novo normal após ‘Scandoval’

por Tom Sandoval está de volta à casa que divide com a ex-namorada Ariana Madix … chegando sozinho e parecendo sombrio após o final explosivo de “Regras de Vanderpump”.

É uma boa indicação de como é a vida de Tom agora – Ariana não estava em casa, ela está em Nova York para trabalhar e se divertir, saindo com seu novo amor e fazendo um blitz da mídia sobre Tom com vários pontos de venda.

Disseram-nos que Tom parecia sombrio e desanimado na manhã de quinta-feira e seu único companheiro era o cara que o ajudava a descarregar o equipamento de música … que pode ser apenas um motorista do Uber.

Ele e sua banda estão em turnê no Texas, mas eles não têm outro show até a próxima semana em Illinois – então, muito tempo para sentar e pensar. Para melhor ou pior.

Conforme relatamos … Ariana foi ao “Watch What Happens Live” na noite de quarta-feira e lançar dúvidas há relatos de uma separação entre Tom e Raquel Leviss. Ariana diz que Raquel enviou uma carta no início desta semana para a casa. Era para Tom, não para Ariana.