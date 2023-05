Tom Sandoval e Ariana Madix brigam no final da temporada de ‘VPR’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bom trabalho

O final da temporada de “Regras de Vanderpump” trouxe o tão esperado confronto entre por Tom Sandoval e a ex dele Ariana Madix sobre o caso de Tom com Raquel Leviss … e a cena foi tão dramática quanto todos previram – e mais alguns !!!

O show épico de quarta-feira foi realmente filmado em março, depois que surgiram notícias na imprensa sobre o romance de Tom e Raquel, explodindo o relacionamento de 9 anos de Tom com Ariana.

Ariana confrontou Tom sobre os relatos da mídia e os dois ficaram tensos – e às vezes desagradáveis ​​- para frente e para trás enquanto estavam sentados um de frente para o outro em seu apartamento em Los Angeles.

Olhando para Tom, Ariana comentou: “Ainda não pedi desculpas pelo que você realmente fez.” Tom respondeu: “Toda vez que tento me desculpar com você, isso só deixa você com mais raiva.”

Ariana retrucou: “Ótimo! Deixe-me ficar com raiva. Você ainda deveria se desculpar.”

Naquele momento, Tom se desculpou, dizendo que não queria machucar Ariana. Mas, Ariana não estava acreditando, apontando que Tom continuou a dormir com Raquel repetidamente.

Não é verdade, diz Tom, insistindo que não estava traindo Raquel “há algum tempo”.

Claro, Ariana não acreditou em Tom e culpou Raquel por se apaixonar por ele. Ela então acusou Raquel de tentar “f *** um dos parceiros de vida de sua melhor amiga”, ou seja, Tom.

Tom explicou que ele e Raquel se tornaram “muito bons amigos” antes de admitir que estava “procurando algo que não estava conseguindo aqui”. Ele acrescentou: “E isso é egoísta. Isso é realmente egoísta.”

De repente, Ariana caiu no telhado, gritando: “Eu não dou a mínima para foder Raquel! Sua amizade é uma merda!”

A conversa só piorou. Tom e Ariana discutiram seus relacionamento em espiral antes do caso, como Tom admitiu: “Não tínhamos vida sexual. Perdi todo o meu encanto.”

Ariana zombou de Tom, dizendo: “Então foda-se meu amigo, recupere seu mojo”. Tom respondeu: “Quando fiz 40 anos, pensei: ‘Isso não pode ser o resto da minha vida’.”

Mais palavras raivosas foram trocadas entre os dois antes que a discussão chegasse ao fim com todas as suas emoções transbordando.

Ariana disse: “Eu me arrependo de cada momento em que defendi você, defendi você, apoiei você. Você não vale nada. E quero que sinta isso no fundo de sua alma.”

Ela continuou: “Quero que você ouça essas palavras saindo da boca da mulher que ficou ao seu lado e te amou e estava pronta para construir o resto da minha vida ao seu redor. Ouça minhas palavras e saiba que isso é como eu me sinto sobre você. Eu me arrependo de ter te amado.”

Derrotado, com lágrimas nos olhos, Tom mal conseguiu dizer: “Nunca pensei que isso fosse acontecer. Achei que ficaríamos juntos para sempre”.

Ariana, também chorando, terminou com isso … “Eu teria seguido você em qualquer lugar. Eu teria mudado qualquer parte do que quer que você não estivesse feliz. Eu estava 100% comprometida com você literalmente há dois dias.”

Tudo isso foi apenas a abertura do show. O resto do episódio tratou das consequências do rompimento de Tom e Ariana com os outros membros do elenco se envolvendo e fofocando sobre isso.