Tom Sandoval esgotando shows em meio a escândalos e se recuperando por meio da música

O drama “Scandal” não é uma perda total para por Tom Sandoval – durante seu caso com Raquel Leviss está definitivamente lhe custando amizades, não está prejudicando suas finanças no que diz respeito à sua banda.

Dizem-nos que os shows de “Tom Sandoval & The Most Extras” foram um grande sucesso em meio a todo o drama. Por exemplo, seu show no Wolf Den no Mohegan Sun Casino & Resort em Connecticut no início deste mês teve uma participação massiva, marcando a primeira vez que o local teve pessoas fazendo fila para entrar em um teatro de 350 lugares.

A equipe de Tom lotou o Gramercy Theatre em Nova York na noite seguinte, com a fila dando voltas no quarteirão – até mesmo a estrela do ‘SNL’ Chloé Fineman conheceu Tom nos bastidores após o show. Duvidamos que ela tenha esperado na fila.

A banda de Tom também esgotou shows na Pensilvânia e no Texas. Lá, o local de Houston, em particular, esperava 1.000 fãs, mas foi bombardeado com o dobro desse número … tornando-o um dos shows de maior sucesso do clube de todos os tempos.

A banda até arrasou em uma arrecadação de fundos em 11 de maio no Howard Theatre de DC, onde doou US $ 10 mil para Drew Strikes Back … uma organização que arrecada dinheiro para a Leukemia & Lymphoma Society.



Também descobrimos que Tom atingiu um grande marco durante este recente período de shows … comemorando 50 dias sóbrio.

Tom conta ao TMZ … seu recente desentendimento com Ariana Madix tem sido um difícil e emocional coisa para ele navegar, acrescentando que ele esteve em “alguns lugares realmente sombrios às vezes e a música realmente me ajudou a superar isso”.

Ele diz que está grato pelo grande comparecimento e está animado para manter a segunda etapa de sua turnê de verão para ele e o grupo.

Claro, Ariana está indo muito bem do outro lado também – ela não apenas tem uma nova vaia, mas também está impressionando ofertas de marca com SoFi, cana-de-açúcar‘s, e até mesmo um empresa de brinquedos sexuais!