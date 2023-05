Tom Sandoval irritou as autoridades de Pittsburgh ao destruir a cidade

por Tom Sandoval pode querer escolher suas palavras com mais sabedoria, porque algumas das pessoas que dirigem a cidade de Pittsburgh não estão felizes por ele ter destruído sua bela cidade … algo que Tom nega.

TMZ divulgou a história … Tom estava em um avião no fim de semana do Memorial Day indo para Pittsburgh, quando um outro passageiro o ouviu ao telefone com Raquel Leviss, andaime dela, ele estava indo para “f *** ing Pittsburgh”. Não há versão disso que seja complementar.