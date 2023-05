Tom Sandoval Lie exposto por Schwartz após confusão na linha do tempo na reunião

Reproduzir conteúdo de vídeo



por Tom Sandoval não pode ter uma pausa de um único de seus colegas de elenco, incluindo Tom Schwartz … que agora revelou que sabia sobre o caso de seu amigo muito antes de Sandoval deixar transparecer.

Andy Cohen chegou ao âmago da questão com o elenco de “Regras de Vanderpump” na quarta-feira, na parte 1 da tão esperada reunião do programa … perguntando a Schwartz quando Sandoval lhe contou sobre caso dele com Raquel Leviss.

Schwartz diz agosto, o que parece pegar Sandoval de surpresa porque ele manteve uma linha do tempo diferente. Mas, o pessoal da Bravo foi rápido em cortar para uma entrevista anterior entre Andy e Sandoval, onde ele diz que contou a seu amigo em janeiro … 5 meses depois.

Toda a gangue ‘VPR’ com certeza denunciaria Sandoval por sua mentira. Lala Kent diretamente perguntou: “O que vocês não acertaram seus cronogramas antes disso?!”



Conforme informamos, Sandoval foi destruído no episódio de quarta-feira por explodir seu relacionamento de 10 anos com Ariana e traindo com Raquel.

O que é mais interessante sobre a confusão da linha do tempo … na frente das câmeras, Sandoval pediu a Schwartz que ficasse com Raquel, apesar do fato de ele já ter feito sexo com ela – e Raquel e Schwartz realmente se beijaram em agosto.