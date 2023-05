Tom Sandoval rastejou sobre os carvões durante a reunião das ‘Regras de Vanderpump’

Reproduzir conteúdo de vídeo



A reunião do “Vandperpump Rules” acabou como esperado para por Tom Sandoval … ele foi transformado em uma piñata humana por outros membros do elenco irritados com seu caso com Raquel Levissque, como todos sabem, destruiu seu relacionamento de longo prazo com Ariana Madix.

A parte 1 da reunião da 10ª temporada começou na noite de quarta-feira como apresentador do Bravo Andy Cohen sentou-se para discutir tudo com todo o elenco de ‘VPR’ – Tom, Ariana, Lisa Vanderpump, Lala Kent, Scheana Shay, James Kennedy, Katie Maloney dar Tom Schwartz.

Curiosamente, Raquel foi escondida em uma sala privada assistindo de um monitor de TV porque, na época em que o reencontro foi filmado, ela tinha um ordem de restrição contra Scheana, que supostamente a socou durante uma discussão. A ordem já foi demitido.

Com o elenco sentado ao redor de Andy, os insultos começaram a voar quase imediatamente… e, como sempre, Tom era o alvo principal, mas Lisa estava claramente do seu lado.

De um lado para o outro, Ariana expressou seu desgosto por Tom por tê-la traído, dizendo: “Acho que ele causou a divisão no relacionamento porque estava transando com outras pessoas”.

Lisa parou Ariana e perguntou: “As outras pessoas são muito diferentes [than just] Rachel.”

Ariana respondeu: “Ele é mais fodido do que Raquel.”

Então Lala interveio, chamando Tom de “um ser humano perigoso”. Mas Lisa novamente correu em defesa de Tom, descartando a declaração de Lala como “ridícula”. Lala respondeu: “Não pedi a opinião de ninguém”.

James teve várias trocas de fogo com Tom, rotulando-o de “palhaço” e zombando dele enquanto ele chorava enquanto se desculpava com Ariana. A certa altura, James, que já foi noivo de Raquel, saiu de sua cadeira e se levantou na cara de Tom, fazendo com que os dois quase brigassem.

Depois que Andy acalmou a situação, ele fez a Tom a pergunta mais importante da noite: por que Tom não confessou a Ariana sobre seu caso com Raquel desde o início?

Tom disse: “Eu obviamente estava com medo. Além disso, ela estava passando por muita coisa naquela época e eu não queria acrescentar nada”, referindo-se à morte da avó de Ariana.

O resto do show foi mais do mesmo … significando Tom tocando a piñata e seus detratores batendo nele com paus, mas em um sentido verbal – não físico -, é claro.