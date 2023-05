Tony Awards Nominations 2023: Aqui está a lista completa dos indicados

“Alguns Gostam Quente,” uma adaptação musical da Broadway da comédia travesti que estrelou Tony Curtis e Jack Lemmonsaiu na terça-feira com 13 indicações ao prêmio Tony, colocando os holofotes em um programa que é uma doce e sincera aceitação dos direitos trans.

Com canções de Marc Shaiman e Scott Wittman e estrelado por Christian Borle e J. Harrison Ghee, que receberam indicações, o show segue dois amigos músicos que se disfarçam de mulheres e se juntam a uma banda só de garotas para fugir de Chicago depois de testemunhar um golpe da máfia. Como no filme, há homens de vestidos tentando se passar por mulheres. Mas desta vez, o vestido desperta algo na personagem de Ghee, semelhante a uma transformação de lagarta em borboleta.

Selecione as indicações para o Tony Awards de 2022

Melhor Musical: “& Juliet”, “Kimberly Akimbo”, “New York, New York”, “Shucked”, “Some Like It Hot”.

Melhor Jogada: “Ain’t No Mo”, “Between Riverside and Crazy”, “Cost of Living”, “Fat Ham”, “Leopoldstadt”.

Melhor Revitalização de uma Peça: “A lição de piano de August Wilson”, “A casa de uma boneca”, “A placa na janela de Sidney Brustein”, “Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog.”

Melhor Revitalização de um Musical: “Into the Woods”, “Lerner & Loewe’s Camelot”, “Parade”, “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet”.

Melhor Performance de um Ator em um Papel Principal em uma Peça: Yahya Abdul-Mateen II, “Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog;” Corey Hawkins, “Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog;” Sean Hayes, “Boa noite, Oscar”; Stephen McKinley Henderson, “Between Riverside and Crazy”; Wendell Pierce, “A Morte de um Vendedor de Arthur Miller.”

Melhor Performance de uma Atriz em um Papel Principal em uma Peça: Jessica Chastain, “Casa de Bonecas”; Jodie Comer, “Prima Facie”; Jessica Hecht, “Verão de 1976;” Audra McDonald, “Assassinatos no estado de Ohio”.

Melhor Performance de um Ator em um Papel Principal em um Musical: Christian Borle, “Alguns Gostam Quente;” J. Harrison Ghee, “Alguns gostam disso quente”; Josh Groban, “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet”; Brian d’Arcy James, “Into the Woods”; Ben Platt, “Desfile”; Colton Ryan, “Nova York, Nova York.”

Melhor Performance de uma Atriz em um Papel Principal em um Musical: Annaleigh Ashford, “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet;” Sara Bareilles, “Into the Woods”; Victoria Clark, “Kimberly Akimbo;” Lorna Courtney, “& Juliet;” Micaela Diamond, “Desfile”.

Melhor Performance de uma Atriz em um papel de destaque em um Musical: Julia Lester, “Into the Woods”; Ruthie Ann Miles, “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet”; Bonnie Milligan, “Kimberly Akimbo;” NaTasha Yvette Williams, “Some Like It Hot”; Betsy Wolfe, “& Julieta.”

Melhor Performance de um Ator em um papel de destaque em um Musical: Kevin Cahoon, “Shucked;” Justin Cooley, “Kimberly Akimbo;” Kevin Del Aguila, “Alguns gostam disso quente”; Jordan Donica, “Camelot de Lerner & Loewe”; Alex Newell, “Shucked”.

Melhor Performance de uma Atriz em um papel de destaque em uma peça: Nikki Crawford, “Fat Ham”; Crystal Lucas-Perry, “Ain’t No Mo”; Miriam Silverman, “O sinal na janela de Sidney Brustein;” Katy Sullivan, “Custo de Vida”; Kara Young, “Custo de Vida”.

Melhor Performance de um Ator em um papel de destaque em uma peça: Jordan E. Cooper, “Ain’t No Mo’;” Samuel L. Jackson, “A aula de piano de August Wilson”; Arian Moayed, “Casa de Bonecas”; Brandon Uranowitz, “Leopoldstadt;” David Zayas, “Custo de vida”.

Melhor Direção de uma Peça: Saheem Ali, “Fat Ham”; Jo Bonney, “Custo de Vida”; Jamie Lloyd, “Casa de Bonecas”; Patrick Marber, “Leopoldstadt;” Stevie Walker-Webb, “Ain’t No Mo’;” Max Webster, “Vida de Pi”.

Melhor Direção de Musical: Michael Arden, “Desfile”; Lear de Bessonet, “Into the Woods”; Casey Nicholaw, “Alguns gostam disso quente”; Jack O’Brien, “Shucked”; Jessica Stone, “Kimberly Akimbo”.

Melhor Coreografia: Steven Hoggett, “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet;” Casey Nicholaw, “Alguns gostam disso quente”; Susan Stroman, “Nova York, Nova York”; Jennifer Weber, “& Juliet;” Jennifer Weber, “KPOP”.

Melhor Livro de um Musical: “& Juliet”, David West Read; “Kimberly Akimbo”, David Lindsay-Abaire; “Nova York, Nova York”, David Thompson e Sharon Washington; “Shucked”, Robert Horn; “Alguns gostam disso quente”, Matthew Lpez e Amber Ruffin.

Melhor Trilha Sonora Original: “Quase Famosos,” Música: Tom Kitt, Letra: Cameron Crowe e Tom Kitt; “Kimberly Akimbo,” Música: Jeanine Tesori, Letra: David Lindsay-Abaire; “KPOP,” Música e Letra: Helen Park & ​​Max Vernon; “Shucked,” Música e Letra: Brandy Clark & ​​Shane McAnally; “Some Like It Hot,” Música: Marc Shaiman, Letra: Scott Wittman e Marc Shaiman.