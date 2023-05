Tony Ferguson é preso por dirigir embriagado após supostamente bater em dois carros e capotar caminhão em Hollywood

Um ex-campeão interino do UFC se viu em apuros.

No domingo, o TMZ informou que Tony Ferguson foi preso por dirigir alcoolizado depois de supostamente bater em dois carros estacionados do lado de fora de uma boate em Hollywood. O caminhão de Ferguson capotou após o acidente, e o atual competidor do UFC foi preso depois de recusar um teste de sobriedade. O relatório também afirma que Ferguson foi “muito pouco cooperativo” enquanto estava no local, mas não se feriu.

Uma porta-voz do LAPD confirmou a prisão de Ferguson ao MMA Fighting no domingo, dizendo que Ferguson foi, de fato, preso por DUI, e que ele bateu seu carro em dois veículos estacionados, enquanto capotou seu próprio veículo no processo.

De acordo com documentos online, Ferguson foi preso por volta das 2h, horário local, e registrado pouco antes das 6h no Departamento de Polícia de Los Angles, em Hollywood. A partir de agora, Ferguson está sendo acusado de contravenção, tem fiança fixada em $ 30.000 e ainda não foi libertado.

Ferguson não compete desde a derrota por finalização para Nate Diaz na luta principal do UFC 279, em setembro. O lutador de 39 anos perdeu cinco lutas consecutivas dentro do octógono, incluindo ser parado por Justin Gaethje e Michael Chandler, junto com derrotas por decisão dominante contra Charles Oliveira e Beneil Dariush.