Torcedor dos Dodgers fica inconsciente em briga selvagem após jogo

Um torcedor dos Dodgers foi nocauteado durante uma confusão selvagem após um jogo no início desta semana… e a cena assustadora – que apresentava várias pessoas brigando – foi capturada em vídeo.

A briga começou poucos minutos depois que LA perdeu para os Twins no Dodger Stadium na noite de terça-feira … depois que vários fãs começaram uma discussão verbal.

Você pode ver na filmagem, capturada no celular de um espectador, alguns homens começaram a se empurrar e empurrar um ao outro… antes de começarem a trocar golpes.

Em um ponto durante a briga, um cara em um Clayton Kershaw A camisa levou um soco tão forte no rosto depois de correr em direção a um homem com uma camisa azul dos Dodgers … que ele caiu no chão.