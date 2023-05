Torcedores dos Yankees se esmurram em briga selvagem na calçada após o jogo

Acontece que nem todo torcedor do Yankee estava de bom humor após a vitória emocionante do Bronx Bombers na terça-feira … porque vários torcedores do Pinstripes foram vistos entrando em uma briga na calçada de Nova York após a vitória – e foi foi selvagem!!

De acordo com uma testemunha que postou o vídeo da escaramuça no Twitter … a briga aconteceu depois que os combatentes começaram a discutir dentro do Billy’s Sports Bar – um bar popular localizado a poucos metros do Yankee Stadium.